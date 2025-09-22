আগ্রাসন বিরোধী জনতার বিজয় হবেই : আখতার হোসেন

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেছেন, আবরার ফাহাদ আমাদের অনুপ্রেরণা। আগ্রাসন বিরোধী জনতার বিজয় হবেই।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাতে বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদের স্মরণে পলাশী মোড়ে ‘আগ্রাসন বিরোধী আট স্তম্ভ’-এর নির্মাণকাজ দেখতে গিয়ে নিজের ছবিসহ ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে আখতার এ কথা লেখেন।
আখতার হোসেন লিখেছেন, শহীদ আবরার ফাহাদের স্মরণে ঢাবি-বুয়েট সংলগ্ন পলাশীর মোড়ে আগ্রাসন বিরোধী আট স্তম্ভ নির্মাণের কাজ চলছে। আবরার ফাহাদ আমাদের অনুপ্রেরণা। আবরার ফাহাদের শাহাদাতের প্রথম বার্ষিকীতে আমরা কিছু তরুণ মধ্যরাতে পলাশীর মোড়ে একত্রিত হয়েছিলাম। সমস্ত ভয়কে পাশ কাটিয়ে আমরা নির্মাণ করেছিলাম আগ্রাসন বিরোধী আটস্তম্ভ। সেদিন আমরা আমাদের শপথে জয়ী হতে পেরেছিলাম।
আখতার আরও লেখেন, স্বৈরাচার হাসিনা প্রশাসন আট স্তম্ভের কাঠামোকে স্থায়ী হতে দেয়নি। তারা প্রথম দিনই ভেকু মেশিন দিয়ে আট স্তম্ভকে ভেঙে ফেলে। প্রতিবাদে আমরা বাঁশ দিয়ে আট স্তম্ভ নির্মাণ করি। সেটাও তারা ভেঙে ফেলে। আমরা শপথ নিয়েছিলাম আট স্তম্ভের বার্তা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার। ৩৬ জুলাইয়ের মধ্য দিয়ে সে সুযোগ এসেছে। এবার সরকারি উদ্যোগেই নির্মিত হচ্ছে আগ্রাসন বিরোধী আটস্তম্ভ।
‘উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই উদ্যোগকে বাস্তবে রূপ দিতে মহতী ভূমিকা পালন করেছেন। আট স্তম্ভ অবশেষে দৃশ্যমান হতে চলেছে। আগ্রাসন বিরোধী জনতার বিজয় হবেই ইনশাআল্লাহ।’
Source: https://www.dhakapost.com/politics/396634