আগামী বিশ্বকাপে খেলতে চান মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশ : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ৩৫

২০২৬ বিশ্বকাপ মিশনে আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে চান লিওনেল মেসি। ইন্টার মিয়ামির তারকা ধরে রাখতে চান বিশ্বকাপ শিরোপা। ফুটবল জাদুকর খেলতে চান যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডার মাটিতে আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য ফুটবলের বিশ্বমঞ্চে। তবে ফিট থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করছে সব কিছু।

নিজের মনের কোণে লুকানো সেই চাওয়া নিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে মেসি বলেন, ‘সত্যি বলতে, বিশ্বকাপে খেলা মানেই অসাধারণ ব্যাপার। চাই বিশ্বমঞ্চে থাকতে। দলের সঙ্গে থাকলে জাতীয় দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চাই।’

মেসি যোগ করেন, ‘আগামী বছর ইন্টার মিয়ামির প্রাক্‌-মৌসুমের প্রস্তুতি শুরুর পর প্রতিদিন নিজের শরীরের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখব যে, আমি শতভাগ ফিট কিনা। আমি দারুণ উৎসাহী, কারণ এটা বিশ্বমঞ্চ। আমরা তো আগের বিশ্বকাপটা জিতেছি, এখন সেটা অক্ষুণ্ণ রাখার সুযোগ পাওয়া হবে দারুণ। জাতীয় দলের জার্সিতে খেলা সব সময়ই স্বপ্নের মতো, বিশেষ করে মেজর কোনো টুর্নামেন্টে। প্রত্যাশা করছি, সৃষ্টিকর্তা সুযোগটা আবার দেবেন।’

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here