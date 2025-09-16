আগস্টে ৪৯ মামলায় ফেঁসেছেন ৩১১ দুর্নীতিবাজ

চলতি বছরের আগস্ট মাসে ৪৯টি দুর্নীতি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব মামলায় ফেঁসেছেন ৩১১ জন আসামি। যার মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী ২১ জন, ব্যবসায়ী ৪৫ জন, রাজনীতিবিদ ৯ জন এবং বেসরকারি চাকরিজীবী ২০৩ জন।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম এসব তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, একই সময়ে কমিশন ২৮টি মামলায় চার্জশিট দিয়েছে, যেখানে আসামির সংখ্যা ১১১ জন। এ মাসে নতুন করে ১১২টি অভিযোগ অনুসন্ধানের অনুমোদন দিয়েছে কমিশন। এ ছাড়া, ওই মাসে ৫১ জনকে সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার আদেশ অনুমোদন করা হয়েছে।

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত গত ১১ মাসে ১২ হাজার ৮২৭টি অভিযোগ দুদকে জমা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৬৮ অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য আমলে নেওয়া হয়। এ সময়ে ৩৯৯টি মামলা ও ৩২১টি মামলার চার্জশিট দেয় দুদক।

যাদের মধ্যে ১৪৩২ জন মামলার ও ১৩৫৬ জন চার্জশিটভুক্ত আসামি। আর আসামিদের মধ্যে ৩৪৩ জন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী ১১৪, ৯২ জন রাজনীতিবিদ এবং ৭১৫ জন বেসরকারি চাকরিজীবীসহ অন্যান্য পেশার ব্যক্তিরা মামলার আসামি। বাকিরা বিভিন্ন পেশার চার্জশিটভুক্ত আসামি।

