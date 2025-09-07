আগস্টে মূল্যস্ফীতি কমে ৮.২৯ শতাংশ

নয়া দিগন্ত অনলাইন
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট মাসে দেশের সার্বিক পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৮.২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যা জুলাই মাসে ছিল ৮.৫৫ শতাংশ।
মূলত খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি কমার কারণেই সার্বিক মূল্যস্ফীতির এই নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। ২০২৫ সালের জুন মাসে সাধারণ মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮.৪৮ শতাংশ।
বিবিএস’র তথ্যমতে, আগস্টে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট খাদ্য মূল্যস্ফীতি সামান্য বেড়ে ৭.৬০ শতাংশ হয়েছে, যা জুলাই মাসে ছিল ৭.৫৬ শতাংশ। তবে, খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি আগের মাসের ৯.৩৮ শতাংশ থেকে কমে ৮.৯০ শতাংশে নেমে এসেছে।
একই সময়ে গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে।