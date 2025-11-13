আওয়ামী নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রাজধানীতে জামায়াতের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার
প্রকাশ : ১২ নভেম্বর ২০২৫, ২১: ৪৬

ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী। বুধবার সন্ধ্যায় মালিবাগ মোড় থেকে বাংলামোটর মোড় পর্যন্ত এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তারা বলেন, জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। দলটির নেতারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। নতুন বাংলাদেশের অভিযাত্রাকে ব্যহত করতে ফ্যাসিবাদিরা আবার নৈরাজ্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে। জনগণ পতিত ফ্যাসিবাদ পুনর্বাসনের আর কোন সুযোগ দেবে না।

মিছিলের নেতৃত্ব ও প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী প্রচার সম্পাদক আবদুস সাত্তার সুমন।

রমনা থানা জামায়াতের আমির আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন থানা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল্লাহ ফারুক, থানা শুরা ও কর্ম পরিষদ সদস্য আবু মুসা, আহমেদ আলী সরকার, নজরুল ইসলাম প্রমূখ। মিছিলটি মালিবাগ মোড় থেকে শুরু হয়ে মৌচাক, মগবাজার সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাংলা মোটরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

