আওয়ামী নাশকতায় পুড়ল ১৪ বাস, ফুটল ১৭ ককটেল

জুলাই বিপ্লবে গণহত্যার মামলায় শেখ হাসিনাসহ আসামিদের বিরু্দ্ধে আজ বৃহস্পতিবার রায়ের তারিখ ঘোষণা করা হতে পারে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর নীলনকশা করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। ইতোমধ্যে দেশজুড়ে পরিকল্পিত নাশকতা করছে দলটির ক্যাডাররা। সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি ও জনজীবনে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রাজপথ দখলের অপচেষ্টাও চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে গতকাল বুধবার পর্যন্ত চারদিনে ১৪টি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। এছাড়া ১১ দিনে ১৫ স্থানে অন্তত ১৭টি ককটেল বা হাত বোমার বিস্ফোরণ হয়েছে।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) জানায়, এসব সন্ত্রাসী হামলার লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে বিশেষভাবে ছিল স্কুলসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, যেখানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এসব ঘটনায় শুধু রাজধানীতেই গতকাল ৪৪ আওয়ামী ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়া গত ১১ দিনে রাজধানীসহ সারাদেশে নাশকতার অর্থায়ন ও পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি একাডেমিক স্থাপনার ফটকে তালা ঝুলিয়েছে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। ১৩ নভেম্বরের ঘোষিত ‘লকডাউন কর্মসূচির’ অংশ হিসেবে মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটায় তারা। রাজধানীর বাইরে গাজীপুর, সাভার, ফরিদপুর, খুলনা, মেহেরপুর, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় নাশকতার খবর পাওয়া গেছে।
এরই ধারাবাহিক ও সমন্বিত হামলা রাজনৈতিক উত্তেজনা বা নাশকতার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ বলে ধারণা করছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ১৩ নভেম্বরকে ঘিরে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, সরকারি কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় ও গণপরিবহনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। অতিরিক্ত টহল দেওয়া হচ্ছে, আর সন্দেহজনক মোটরসাইকেল থামিয়ে তল্লাশি চলছে। নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হামলাকারীরা ‘ফ্ল্যাশ মিছিল’ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত সংবাদ ছড়িয়ে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করছে। এই কৌশল পূর্বপরিকল্পিত এবং রাজধানীতে ভীতি সৃষ্টিই এর মূল উদ্দেশ্য।
রাজধানীতে ধারাবাহিক ককটেল বিস্ফোরণ ও অগ্নিসংযোগ
গতকাল পর্যন্ত রাজধানীতে পরিকল্পিত ও সমন্বিত নাশকতামূলক হামলার কয়েকটি ঘটনা ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ সড়কে গণপরিবহনে অগ্নিসংযোগ এবং ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নগরজুড়ে আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করছে সন্ত্রাসীরা। সব ঘটনাতেই মোটরসাইকেলে হেলমেট পরিহিত দুর্বৃত্তরা দ্রুত হামলা চালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।
গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর দোলাইরপাড় মোড়ে একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানা গেছে। এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টার পর মিরপুর-১ নম্বরে সনি সিনেমা হলের সামনে মোটরসাইকেলে কয়েকজন এসে শতাব্দী পরিবহনের একটি বাসে আগুন দেয়। একই দিন সকাল ১০টার দিকে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভবনের পাশের স্বর্ণালি চত্বরে বিস্ফোরকযুক্ত চারটি পটকা উদ্ধার করে পুলিশ।
এর আগে গত শুক্রবার, ৭ নভেম্বর মধ্যরাতে কাকরাইলের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের চার্চে ককটেল হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রলীগের এক ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করার কথা জানায় প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। গত সোমবার ভোর ৫টা ৪০ মিনিট থেকে ৬টার মধ্যে মেরুল বাড্ডা ও শাহজাদপুর এলাকায় ভিক্টর পরিবহনের দুটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
ওইদিন ভোর পৌনে ৪টায় মিরপুর-২-এ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। একই দিন সকাল ৭টার দিকে মোহাম্মদপুরের স্যার সৈয়দ রোডে খাদ্যপণ্যের প্রতিষ্ঠান ‘প্রবর্তনা’র সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এছাড়াও মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল-ছাত্রী অংশে পটকা বিস্ফোরণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। ধানমন্ডির রোড নম্বর ২৭ (মাইডাস সেন্টার সামনে) এবং রোড ৯/এ (ইবনেসিনা হাসপাতালের সামনে)-মোট চারটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। ধানমন্ডি জোনের পুলিশের ধারণা, টহল দলকে ভয় দেখানো হামলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।
আইনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে ডিএমপি
রাজধানীতে ধারাবাহিক নাশকতার ঘটনায় ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধান শফিকুল ইসলাম গতকাল ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের লকডাউন নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই। যারা ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি বা অপতৎপরতার চেষ্টা করছে, আইনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের দমন করা হবে।
ডিবিপ্রধান বলেন, তারা শুধু নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারীদের নয়; তাদের নেপথ্যে যারা রয়েছে, তাদেরও গ্রেপ্তার করছেন। ডিএমপি শুধু রাজধানীতেই গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৪ ক্যাডারকে গ্রেপ্তার করেছে। ঝটিকা মিছিলের জন্য অর্থ জোগানদাতা হিসেবে কাজ করা হাজী মো. আইয়ুব খানের মতো নেতারাও গ্রেপ্তার হয়েছেন।
ডিএমপি কমিশনার শেখ সাজ্জাত আলী বলেন, রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আছে। হেলমেট পরিহিত হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে সিসিটিভি ফুটেজ ও গোয়েন্দা তথ্য বিশ্লেষণ করে দ্রুতগতিতে কাজ চলছে। ডিএমপি কাকরাইলের চার্চে হামলাসহ সর্বশেষ সব নাশকতায় জড়িত সবাইকে গ্রেপ্তারের জন্য র্যাবের সঙ্গে সমন্বয় করে শহরজুড়ে অভিযান জোরদার করেছে।
ঘোষণা দিয়ে দায় নিচ্ছে আ.লীগ
আওয়ামী লীগ দেশজুড়ে চালানো নাশকতার দায় প্রকাশ্যে স্বীকার করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন এক ঘটনার জন্ম দিয়েছে। দলটির ক্যাডাররা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে প্রকাশ্যে ১৩ নভেম্বর লকডাউনের ঘোষণা দেয়, একই সঙ্গে রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে ককটেল নিক্ষেপ ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগসহ চলমান নাশকতার দায়ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছে।
ফেসবুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের ফটকে তালা দেওয়ার বিষয়টি নিজেরাই প্রকাশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন। তিনি তার পোস্টে লেখেনÑ‘১৩ তারিখ সারা দিন, লকডাউন সফল করুন। লকডাউন বিএসএল- চারুকলা অনুষদ, আইইআর, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, কার্জন হল গেট, বিজ্ঞান ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।’
এদিকে, নিষিদ্ধ ও বিতাড়িত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। ডাকসুর ভিপি আবু সাদিক কায়েম জানিয়েছেন, নিষিদ্ধ ও বিতাড়িত ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের নির্মূল এবং ফ্যাসিবাদী শক্তির মূলোৎপাটনে আমরা ডাকসু মাঠে থাকব। সব শিক্ষার্থীকে দেশবিরোধী আওয়ামী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে দলবেঁধে নামার আহ্বান জানাচ্ছি।
রাজধানীর বাইরের চিত্র
গাজীপুরে গত মঙ্গলবার রাতে পৃথক স্থানে তিনটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। গাজীপুরের ভোগড়া পাইপাস এলাকায় একটি, চক্রবর্তী এলাকায় একটি এবং শ্রীপুরের বেরাইদের চালা এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। সাভারের আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকার নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে মঙ্গলবার রাতে বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে।
ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আজিমনগর ইউনিয়নের মধ্য ব্রাহ্মণপাড়ার সৌদি প্রবাসী টিটু সরদারের পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে গতকাল বুধবার দুপুরে শতাধিক পেট্রোল বোমাসহ বোমা তৈরির আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত সরঞ্জামের মধ্যে আছেÑ১৯টি হাতে তৈরি পেট্রোল বোমা, ১৭টি ২৫০ মিলি প্রাণ জুসের খালি কাচের বোতল, ২৮টি ২০০ মিলি পেপসির কাচের বোতল, দুটি ২০০ মিলি সেভেন আপের কাচের বোতল, একটি ২০০ মিলি কোকা-কোলার কাচের বোতল।
স্থানীয় একাধিক সূত্রমতে, আওয়ামী লীগ ঘোষিত কর্মসূচি উপলক্ষে নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বোমাগুলো তৈরি করা হচ্ছিল। কিছু বোমা সেখান থেকে আগেভাগে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয় বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। সাবেক এমপি নিক্সন চৌধুরীর নিজস্ব ইউনিয়ন আজিমনগর থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধারের ঘটনায় সাধারণ জনগণের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।
খুলনায় নিষিদ্ধ সংগঠনের ঝটিকা মিছিল থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ। মানিকগঞ্জের শিবালয়ে নাশকতা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় স্বামী-স্ত্রীসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের চার নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে প্রস্তুতির অভিযোগে মহিলা লীগের নেত্রীসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার ভোরে উপজেলার ঝাউগড়া ও গাজীপুরা এলাকা থেকে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।