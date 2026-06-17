আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটছে: নূরুন্নিসা সিদ্দীকা এমপি

রাজবাড়ীর কালুখালীতে আসাদুল ইসলাম (২৪) নামে এক জামায়াত নেতাকে হাত-পা বেঁধে হত্যার পর লাশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে, এই হত্যাকাণ্ড তারই প্রমাণ। সরকার দেশের কোন প্রান্তেই জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারছেনা।
জামায়াতে ইসলামী মহিলা বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা এর নিন্দা জানাই। দরিদ্র ওই পরিবারের জন্য হত্যার ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে সরকারি সহায়তার আহবান জানাচ্ছি। একইসাথে শোকাহত পরিবারের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া ও সাহায্য কামনা করছি।
Source: https://www.dailyamardesh.com/politics/jamaat/amdemsotlm6sa