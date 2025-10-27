অ্যাশেজের প্রথম ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন অজি তারকা

যথারীতি অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের রোমাঞ্চকর অ্যাশেজ সিরিজ নিয়ে উন্মাদনার শুরুটা বেশ আগেভাগেই হয়েছিল। যেকোনো তারকা ক্রিকেটারের অনুপস্থিতি সেই উত্তেজনায় কিছুটা পানি ঢালে ঠিক–ই, তবে দ্বৈরথের পারদ কমে যায় না। তবে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে না পাওয়াটা বড় ধাক্কাই বটে। অনেকদিন ধরে চোটের কারণে তার সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। অবশেষে এলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।
আগামী ২১ নভেম্বর পার্থ টেস্ট দিয়ে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের অ্যাশেজ সিরিজ। পিঠের ইনজুরির কারণে ওই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন কামিন্স। ফলে ইংলিশদের বিপক্ষে পার্থে অজিদের নেতৃত্ব দেবেন অভিজ্ঞ তারকা স্টিভেন স্মিথ। এরপর ব্রিসবেনে ৪ নভেম্বর থেকে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে। ওই ম্যাচ দিয়ে কামিন্স ফিট হয়ে ফিরবেন বলে প্রত্যাশা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ)।
৩২ বছর বয়সী এই তারকা পেসারের ইনজুরি থেকে ফিট হয়ে ওঠা নিয়ে শঙ্কার কথা গত এক মাস ধরে দেশ দুটির আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। তার পিঠের নিচের দিকের হাড়ে ফের ব্যথা অনুভূত হয় সেপ্টেম্বরে, এরপর আর বোলিংয়ে ফিরতে পারেননি কামিন্স। তার এই চোটের শুরুটা হয়েছিল জুলাইয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে স্বাগতিকদের টেস্টে ধবলধোলাইয়ের পর। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, ‘প্রত্যাশা করছি অল্প সময়ের মাঝে তিনি বোলিংয়ে ফিরবেন।’
পিঠের ইনজুরি কামিন্সের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই সঙ্গী। ফলে প্রথম টেস্ট খেলার পর প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর তার আর দীর্ঘ সংস্করণের ম্যাচ খেলা হয়নি। যদিও ফিটনেসের দিক থেকে সবসময়ই দারুণ এগিয়ে ছিলেন কামিন্স। তার অনুপস্থিতিতে টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন স্মিথ। ২০২১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ‘প্রক্সি’ অধিনায়ক হিসেবে নেমে তিনি ৬ টেস্টের ৫টিতে জিতেছেন। এর মধ্যে ছিল ২০২১-২২ অ্যাশেজের ম্যাচও, ওই সময় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন কামিন্স।
অন্যতম প্রধান এই তারকা পেসারের উপস্থিতি মানেই অস্ট্রেলিয়ার একাদশে থাকবেন স্কট বোল্যান্ড। সর্বশেষ উইন্ডিজ সিরিজে তিনি টেস্টে হ্যাটট্রিক করেছেন। অবশ্য প্রতিবারই কোনো পেসারের ইনজুরি হলে ডাক পড়ে এই ডানহাতি পেসারের, আর সুযোগ পেলেই জ্বলে উঠতে ভুল করেন না বোল্যান্ড। প্রথম টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড ঘোষণা করা হবে মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে যাওয়া শেফিল্ড শিল্ড ম্যাচের পরে। এর আগে খেলতে না পারলেও স্কোয়াডের সঙ্গে ভ্রমণ করার কথা জানিয়েছিলেন কামিন্স।