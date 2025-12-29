অস্ট্রেলিয়ায় ২৬ বছরে নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট জয়ের নায়ক অবসরে

dhaka-post

স্পোর্টস ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ায় ২৬ বছরে নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট জয়ের নায়ক অবসরে

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দিলেন নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার ডগ ব্রেসওয়েল। ৩৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার শেষবার নিউজিল্যান্ডের জার্সি পরেছিলেন ২০২৩ সালের একটি টেস্ট  ম্যাচে।

পাঁজরের ক্রমাগত ইনজুরির কারণে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে এই মৌসুমে খেলতে পারেননি ব্রেসওয়েল। আর এই চোটের কারণেই ক্রিকেটকে বিদায় বলতে বাধ্য হলেন তিনি।

২০১১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ব্রেসওয়েল ২৮ টেস্ট, ২১ ওয়ানডে ও ২০ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তার ক্যারিয়ারের সেরা সাফল্য বলা চলে ২০১১ সালের হোবার্ট টেস্টকে। ক্যারিয়ারের তৃতীয় ম্যাচেই ৬০ রান দিয়ে ৯ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ড ঐতিহাসিক জয় পায়। ২৬ বছরে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জেতে ব্ল্যাক ক্যাপরা। দেশটিতে এখন পর্যন্ত এটাই তাদের সবশেষ জয় হয়ে আছে।

ব্রেসওয়েল ২৮ টেস্টে ৭৪ উইকেট নেন ৩৮.৮২ গড়ে। সাদা বলের ক্রিকেটে তার উইকেট ৪৬টি। সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের বিবৃতিতে ব্রেসওয়েল বললেন, ‘আমার জীবনের গর্বিত অধ্যায় এটি। ক্রিকেটে যা পেয়েছি, আমার দেশের হয়ে খেলার সুযোগ, সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের হয়ে খেলা- তরুণ ক্রিকেটার হিসেবে এসবের জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রথম শ্রেণি ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা আমার জন্য অনেক পাওয়া। এতদিন ধরে খেলতে পেরে ও খেলাটাকে উপভোগ করে আমি সত্যিই ধন্য।’

নিউজিল্যান্ডের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেট পরিবার থেকে উঠে এসেছেন ব্রেসওয়েল। তার বাবা ব্রেন্ডন ও চাচা জন দুজনেই টেস্ট ক্রিকেট খেলেছেন।জন তো কয়েকবার নিউজিল্যান্ডের কোচ ছিলেন। চাচা ডগলাস ও মার্কও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন। ব্রেসওয়েল তার চাচাতো ভাই মাইকেলের সঙ্গে দুটি ওয়ানডে ও একটি টেস্টও খেলেছেন।

সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের পাশাপাশি ব্রেসওয়েল ২০১২ সালে আইপিএলে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে (বর্তমানে ক্যাপিটালস) খেলেন। এছাড়া জোবার্গ সুপার কিংসে গত বছর এসএ ২০ এবং এই বছর গ্লোবাল সুপার লিগে সেন্ট্রাল স্টাগসে খেলেন।

বিরল এক কীর্তি সঙ্গে নিয়ে ব্রেসওয়েল অবসর নিলেন। নিউজিল্যান্ডের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তার চার হাজারের বেশি রান এবং চারশর বেশি উইকেট, যে কীর্তি আছে আর কেবল অফস্পিনার জিতান প্যাটেলের। ১৩৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যঅচে ব্রেসওয়েল ৪৩৭ উইকেট নিয়েছেন এবং করেছেন ৪৫০৫ রান।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here