অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে শুরু দক্ষিণ আফ্রিকার

প্রকাশ : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৭: ৫১
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ১০

 

বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালোই হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার। এরপরই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে স্বাগতিকরা। সে বিপর্যয় সামলে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তাদের ৯৮ রানে হারিয়ে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করল দক্ষিণ আফ্রিকা।

কেয়ার্নসে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৯৬ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে কেশভ মহারাজের স্পিন ঘূর্ণিতে ১৯৮ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। জবাব দিতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ৬০ রান তোলেন ট্রাভিস হেড ও মিচেল মার্শ।

হেড ব্যক্তিগত ২৭ রান করে প্রেনালানের বলে আউট হলে এই জুটি ভাঙে। সেখান থেকে দলীয় ৮৯ রানে ষষ্ঠ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। দলকে বিপদে রেখে একে একে ফেরেন মার্নাস লাবুশান, ক্যামেরুন গ্রিন, জস ইংলিস, অ্যালেক্স ক্যারি, অ্যারন হার্ডিরা। বাকিদের আসা যাওয়ার বিপরীতে প্রতিরোধ গড়েন মার্শ।

অষ্টম ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে খেলেন ৮৮ রানের ইনিংস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৩ রান এনে দেন বেন দারসুইস। ১৪ রান আসে নাথান এলিসের ব্যাট থেকে। অজিদের ধসিয়ে দেওয়ার পথে ৩৩ রানে ৫ উইকেট নেন মহারাজ। এছাড়া নান্দ্রে বার্গার ও লুঙ্গি এনগিদির শিকার দুটি করে উইকেট।

এর আগে এইডেন মার্করাম, টেম্বা বাভুমা ও ম্যাথু ব্রিটজকের ফিফটিতে এই পুঁজি পায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৮১ বলে ৯ চারের সাহায্যে ৮২ রানের ইনিংস খেলেন মার্করাম। বাভুমার অবদান ৬৫ রান। ব্রিটজকের ব্যাট থেকে আসে ৫৭ রান। এছাড়া রায়ান রিকেলটন ৩৩ ও উইয়ান মুল্ডার করেন ৩১ রান। প্রোটিয়াদের পতন হওয়া ৮ উইকেটের মধ্যে চারটাই নেন হেড। ৯ ওভারে ৫৭ রান খরচ করেন তিনি। ৫৩ রানে ২ উইকেট নেন দারসুইস।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

দক্ষিণ আফ্রিকা: ২৯৬/৮- ৫০ ওভার (মার্করাম ৮২, বাভুমা ৬৫, ব্রিটজকে ৫৭, রিকেলটন ৩৩; হেড ৪/৫৭)

অস্ট্রেলিয়া: ১৯৮/১০- ৪০.৫ ওভার (মার্শ ৮৮, দারসুইস ৩৩, হেড ২৭, এলিস ১৪; মহারাজ ৫/৩৩)

ফল: দক্ষিণ আফ্রিকা ৯৮ রানে জয়ী

