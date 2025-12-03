অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন রাশেদ

আমার দেশ অনলাইন
গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বড় দুর্ঘটনা থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। এ জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেছেন।
নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এ কথা জানান।
পোস্টে রাশেদ খান লেখেন—‘মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সামান্যের জন্য বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলাম।
গণসংযোগ করতে গিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতবেগে আসা ট্রাকের চাপা থেকে সামান্যের জন্য রক্ষা পেয়েছি। পেছন থেকে আমার শ্যালক আমাকে টান দিয়ে না ধরলে বড় ধরনের বিপদ হতে পারত। মহান আল্লাহর দরবারে লাখোকোটি শুকরিয়া।’