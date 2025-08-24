অমর্ত্য সেন: আমাকেও হয়তো বাংলাদেশে পাঠানো হবে

২৪ ডেস্ক

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ভারতে বাঙালিদের প্রতি ক্রমবর্ধমান ভাষাগত অসহিষ্ণুতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলা ভাষাভাষীদের নানা অঙ্গরাজ্যে বৈষম্য, পেশাগত প্রতিবন্ধকতা ও অসম্মানজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন

শনিবার (২৩ আগস্ট) কলকাতায় এক আলোচনাসভায় তিনি বলেন, আমি খবরের কাগজে পড়েছি, শুধু বাংলা বলার কারণে কাউকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি আমাকে চিন্তিত করেছে।

ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে তিনি আরও বলেন, আমি ভেবেছিলাম ফরাসি ভাষায় কথা বলব, কিন্তু সমস্যা হলো আমি ফরাসি জানি না। তাই আমাকে হয়তো বাংলাদেশে পাঠানো হতে পারে, কারণ আমার পূর্বপুরুষের বাড়ি ঢাকায়। যদিও তাতে আমার তেমন কোনো আপত্তি নেই।

অমর্ত্য সেনের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে হলেও তার শিকড় ঢাকায়। তিনি বলেন, ভারতীয় সভ্যতা বহুমাত্রিক ও বৈচিত্র্যময়। তাই বাংলা বা পাঞ্জাবি—প্রত্যেক সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সমান মর্যাদায় গ্রহণ করা উচিত।

বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রতি হয়রানির ঘটনাকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, বাঙালিদের প্রতি অসম্মান করা হচ্ছে, পেশাগত ক্ষেত্রেও তারা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, আমি এটা দাবি করছি না যে, বাংলা সংস্কৃতি ও সভ্যতাই সেরা। তবে বাংলার ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে সামনে আনতে হবে। এর প্রতি সম্মান না দেখানো হলে প্রতিবাদ করতেই হবে।

