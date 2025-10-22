অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তারা জেলে ডিভিশন পেতে পারে কিন্তু সাব-জেল নয়

আওয়ামী লীগের বিগত সাড়ে ১৫ বছরের বিভিন্ন সময় গুমের শিকার ভুক্তভোগীরা বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেছেন। তারা বলেন, অভিযুক্ত সেনা অফিসাররা আইন অনুযায়ী জেলে ডিভিশন পেতে পারে। কিন্তু সাব জেলের নামে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। মানবতাবিরোধী অপরাধ গুমের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত অফিসারদের বুধবার হাজিরার পর সাংবাদিকদের নিকট এ দাবি জানান।
এ সময় উপস্থিত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব) আব্দুল্লাহ হিল আমান আল আযমী, লেফটেন্যান্ট কনেল হাসিনুর রহমান প্রমুখ।
আয়না ঘরে দীর্ঘ ৮ বছর গুমের শিকার জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আযমের পুত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আব্দুল্লাহ হিল আমান আল আযমী বলেন, অভিযুক্ত এ সব সেনা কর্মকর্তা রা বাহিনীর বাইরে র্যাবে এসে এসব অপরাধে জড়িয়েছেন। তাদের সংখ্যা এক শতাংশও নয়। তাই তাদের অপকর্মের জন্য পুরো সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে নিন্দা করা সমীচীন নয়।
তিনি বলেন, আমরা মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের কঠোর শাস্তি চাই।
উপস্থিত গুমের শিকার আরেক সাবেক সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান বলেন, আসামিদের ব্যাপারে বৈষম্য করা ঠিক হবে না। অন্য আসামিদের মতই তাদেরও জেলে রাখতে হবে। যেমনটা রাখা হচ্ছে গ্রেফতারকৃত সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে। প্রয়োজনে তাদের ডিভিশন দেয়া যেতে পারে।