অবৈধ অভিবাসন, দালালচক্র এবং বাংলাদেশের বৈশ্বিক বিশ্বাসযোগ্যতার সংকট
সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী যে তথ্য প্রকাশ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অভিবাসন ব্যবস্থার একটি গভীর ও উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে। সিঙ্গাপুরে অবস্থিত কানাডিয়ান হাইকমিশন থেকে বস্তাভর্তি ৬০০টি বাংলাদেশি পাসপোর্ট ফেরত পাঠানোর ঘটনা শুধু একটি কূটনৈতিক অস্বস্তির বিষয় নয়; এটি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দুর্বলতা, সংঘবদ্ধ দালালচক্রের দৌরাত্ম্য এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষয়ের প্রতীক।
এই ৬০০টি পাসপোর্টধারীর প্রত্যেকের ভিসা আবেদনপত্রে দেওয়া তথ্য, সার্টিফিকেট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভুয়া বলে প্রমাণিত হওয়া অত্যন্ত গুরুতর অপরাধের ইঙ্গিত বহন করে। এটি স্পষ্ট করে যে, একটি সংঘবদ্ধ দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরে সুনির্দিষ্ট কৌশলে বিদেশি মিশনগুলোকে প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবহার করার চেষ্টা করে আসছে। আরও ভয়াবহ হলো—ধরা পড়ার আশঙ্কা দেখা দিলে আবেদনকারীরা পাসপোর্ট সংগ্রহ না করে ‘হারিয়ে গেছে’ মর্মে সাধারণ ডায়েরি করে নতুন পাসপোর্ট সংগ্রহ করছে এবং একই প্রতারণামূলক চক্রে আবার যুক্ত হচ্ছে।
এই প্রবণতা কেবল আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থতা নয়; এটি অভিবাসন ব্যবস্থার ভেতরে একটি কাঠামোগত অসুস্থতার প্রতিফলন। প্রশ্ন ওঠে—কীভাবে একই ব্যক্তি বারবার পাসপোর্ট পাচ্ছে? কীভাবে ভুয়া সার্টিফিকেট, ভুয়া ডকুমেন্ট এত সহজে তৈরি ও গ্রহণযোগ্য হচ্ছে? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এই চক্রের পৃষ্ঠপোষক কারা?
লুৎফে সিদ্দিকীর বক্তব্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে—আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে, বাংলাদেশ অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয় না। বরং যত দ্রুত এবং যত বেশি মানুষ বিদেশে পাঠানো যায়, সেই সংখ্যাগত সাফল্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রবাসীদের কল্যাণ, নিরাপত্তা কিংবা বৈধতার প্রশ্ন সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে।
এই ধারণা শুধু কূটনৈতিক অস্বস্তি সৃষ্টি করে না, বরং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা বা অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শ্রমবাজার-সম্পর্কের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। অভিবাসন আজ আর শুধু মানবিক বা অর্থনৈতিক বিষয় নয়; এটি নিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক আস্থার সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।
এই প্রেক্ষাপটে সিআইডিকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে তদন্ত কেবল দালালদের ধরলেই যথেষ্ট হবে না। প্রয়োজন হবে প্রশাসনের ভেতরে থাকা দুর্বলতা, সম্ভাব্য দুর্নীতি এবং নীতিগত ব্যর্থতাগুলোও উন্মোচন করা। দালালচক্র হাতে গোনা কয়েকজন হলেও, তাদের কার্যক্রম সম্ভব হয়েছে একটি বিস্তৃত নীরব সহযোগিতা ও অবহেলার পরিবেশে।
লুৎফে সিদ্দিকীর বক্তব্যের শেষাংশে যে আশার কথা উঠে আসে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যখন লিগ্যাল মাইগ্রেশন, স্কিলড মাইগ্রেশন এবং ইতালির সঙ্গে কার্যকর সমঝোতার কথা বলেন, তখন একটি ভিন্ন পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—যেখানে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও বৈধতার ভিত্তিতে অভিবাসন পরিচালিত হবে।
আজ বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ একটাই—সংখ্যার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বাসযোগ্যতার রাজনীতিতে প্রবেশ করা। অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান, কঠোর ও টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রমাণ করতে পারে যে, সে একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র। এই ৬০০টি পাসপোর্ট কেবল একটি কেলেঙ্কারি নয়; এটি একটি সতর্কবার্তা—এখনই ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতের দরজাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।