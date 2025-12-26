অবসরের ৩ বছরের মধ্যে নির্বাচনে অযোগ্য সরকারি কর্মকর্তারা, প্রার্থীদের সহায়তায় এনবিআরের বিশেষ ডেস্ক

- ২৪ ডেস্ক
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুটি ভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। একদিকে সরকারি চাকরি থেকে অবসরের পরপরই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ চেয়ে করা রিটটি হাইকোর্টের কার্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুবিধার্থে ছুটির দিনেও বিশেষ সেবা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) বিধান অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারীরা অবসরের তিন বছরের মধ্যে কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। এই বিধান চ্যালেঞ্জ করে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেছিলেন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডা. আবু মো. মোফাখ খারুল ইসলাম। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) বিচারপতি মো. বজলুর রহমান ও বিচারপতি মো. মনজুর আলমের দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চ শুনানি শেষে রিট আবেদনটি কার্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়ার আদেশ দেন। এর ফলে অবসরের তিন বছরের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আইনি বাধা বহাল রইল।
আদালতে রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এম মাহবুবউদ্দিন খোকন। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট ইমদাদ এইচ খান এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পক্ষে অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিব। আদেশের পর আইনজীবী নাজমুস সাকিব জানান, আবেদনকারী রিটটি করার সময় প্রার্থী ছিলেন না বলে এটি ‘প্রি-ম্যাচিউরড’ বা অপরিপক্ক হিসেবে গণ্য হয়েছে। এছাড়া রিটকারী চুক্তিভিত্তিক চাকরির যুক্তি দেখালেও আরপিও অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তিন বছরের সময়সীমা প্রযোজ্য। প্রসঙ্গত, ডা. মোফাখ খারুল ইসলাম গত ২০ ডিসেম্বর স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং এর আগে ৩০ নভেম্বর হাইকোর্ট এ বিষয়ে একটি রুল জারি করেছিল।
এদিকে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীদের আয়কর রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়া সহজ করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে এনবিআর। সংস্থাটি জানিয়েছে, প্রার্থীদের সহায়তা করতে শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও তাদের ‘হেল্প ডেস্ক’ চালু থাকবে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়। এনবিআরের ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সহযোগিতায় এই সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, ২৬ ডিসেম্বর (শুক্রবার) দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রার্থীরা ঢাকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবনে অবস্থিত কর কমিশনারের কার্যালয় (ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট) থেকে সেবা নিতে পারবেন। পরবর্তী দিন, ২৭ ডিসেম্বর (শনিবার) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজধানীর রমনা এলাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) ভবনের সপ্তম তলায় এই সেবা প্রদান করা হবে।
এনবিআর আরও জানিয়েছে, ছুটির দিন ছাড়াও অফিস চলাকালীন সময়ে ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর প্রার্থীরা বিশেষ হেল্প ডেস্ক থেকে রিটার্ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা পাবেন। মূলত অনলাইনে রিটার্ন দাখিল দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত করতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।