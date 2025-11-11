অনলাইনে গুজব রোধে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির ২৪ ঘণ্টার নজরদারি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

অনলাইনে গুজব রোধে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির ২৪ ঘণ্টার নজরদারি শুরু

আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ভুল তথ্য, ভুয়া খবর ও গুজব প্রতিরোধে বিশেষ সেল গঠন করেছে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি (এনসিএসএ)। এই সেল সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ, তথ্য যাচাই-বাছাই এবং সত্যতা নিশ্চিত করার কাজ করবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

সোমবার (১১ নভেম্বর) দিবাগত রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে এ তথ্য জানান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। তিনি জানান, জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি), বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে।

বিশেষ সহকারী বলেন, এজেন্সি থেকে সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে উৎস যাচাই করে এবং সন্দেহজনক বা উসকানিমূলক কনটেন্ট পাওয়া সাপেক্ষে এজেন্সিকে তা অবহিত করে। দেশবিরোধী চক্রের ফাঁদে পড়ে ভুয়া তথ্য, ফটো কার্ড, ভিডিও ছাড়ানো থেকে আপনি নিজে বিরত থাকুন এবং আপনার বন্ধুদের সচেতন করুন। দেশের সাইবার স্পেইসকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার।

এই পোস্টে তিনি আরও জানান, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে জনগণের দ্রুত সহায়তার জন্য এনসিএসএ সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা চালু হেল্পলাইন সেবা রেখেছে। পাশাপাশি নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণের জন্য চারটি ই-মেইল ঠিকানা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি—

১. report_betting@ncsa.gov.bd : অনলাইন জুয়া সম্পর্কিত অভিযোগের জন্য

২. report_misinfo@ncsa.gov.bd : গুজব, misinformation বা disinformation সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য

৩. report_harassment@ncsa.gov.bd : ফেক প্রোফাইল, অডিও-ভিডিও, অশ্লীল বা ক্ষতিকর কনটেন্টের মাধ্যমে হয়রানির অভিযোগের জন্য

৪. report_cii@ncsa.gov.bd : গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (CII) প্রতিষ্ঠানগুলোর সাইবার হামলাসংক্রান্ত অভিযোগের জন্য।

এসব মেইলে যেকোনো সময় তথ্য ও অভিযোগ জানানো যাবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

