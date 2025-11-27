অধ্যাপক আলী রিয়াজকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও ‘ভুয়া ও মনগড়া’

- ২৪ ডেস্ক
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রিয়াজকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত এক নারীর ভিডিও-বিবৃতি সম্পূর্ণ ‘ভুয়া, মনগড়া ও ভিত্তিহীন’ বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে প্রেস উইং জানায়, অধ্যাপক আলী রিয়াজ ওই নারীকে চেনেন না, এবং তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
বিবৃতিতে বলা হয়, অতন্দ্রানু রিপা নামের এক নারী মঙ্গলবার থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলী রিয়াজকে নিয়ে অসত্য তথ্য প্রচার করছেন। তার করা অভিযোগের সঙ্গে আলী রিয়াজের কোনো সম্পর্ক নেই।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, অধ্যাপক আলী রিয়াজের সঙ্গে ওই নারীর কোনো পরিচয় বা যোগাযোগের সম্পর্ক নেই। ভিডিওতে করা অভিযোগগুলো কাল্পনিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এ ধরনের মিথ্যা ও মানহানিকর প্রচার বন্ধ না হলে অধ্যাপক রিয়াজ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
আলী রিয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্স অ্যান্ড গভর্নমেন্টের খ্যাতিমান অধ্যাপক।
গত বছরের গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারের ছয়টি সংস্কার কমিশনের মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাকে ন্যাশনাল কনসেনসাস কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান করা হয়।
পরবর্তীতে ১৩ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাকে উপদেষ্টা মানের বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন।