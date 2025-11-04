অক্টোবরে রফতানি আয় বেড়েছে ৫.৪১ শতাংশ

অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের রফতানি আয় বেড়েছে
চলতি বছরের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের রফতানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৮২৩.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় ৫.৪১ শতাংশ বেশি।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) মোট রফতানি আয় দাঁড়িয়েছে ১৬,১৩৭.০৩ মিলিয়ন ডলার। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ১৫,৭৮৬.৩২ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ২.২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে।

রফতানিতে তৈরি পোশাক খাত তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে, যা অক্টোবর ২০২৫-এ ৩,০১৯.৯৪ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এই খাতে নিটওয়্যার এবং ওভেন পোশাক এখনো প্রধান রফতানি আয়কারী পণ্য হিসেবে রয়েছে।

এছাড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, কৃষিপণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, ওষুধ, জাহাজ, চিংড়ি এবং হালকা প্রকৌশল পণ্যসহ অন্যান্য খাতও বাংলাদেশের রফতানি সাফল্যকে আরো শক্তিশালী করেছে।

বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান রফতানি গন্তব্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য তাদের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এই দুই বাজারে রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৬.৮৯ শতাংশ এবং ২.৮২ শতাংশ।

একই সময়ে চীন, সৌদি আরব, কানাডা ও স্পেনে বাংলাদেশের রফতানি যথাক্রমে ২৫ শতাংশ, ১৫.৩৭ শতাংশ, ১২.৩৬ শতাংশ এবং ১২.৬৪ শতাংশ বেড়েছে।

বছরওয়ারি রফতানি আয় কিছুটা কমলেও মাসওয়ারি ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রধান খাতগুলোর ইতিবাচক পারফরম্যান্স বাংলাদেশের রফতানি শিল্পের স্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা প্রমাণ করে।

সূত্র : বাসস

