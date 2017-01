হতভাগা আমেরিকানদের কপালে একজন শাহরিয়ার কবিরও জুটে নি

মুক্তচিন্তা ও মুক্তিবুদ্ধির দেশ ইউএসএ তাদের প্রতিটি ডলারে লিখে থাকে , IN GOD WE TRUST . কিন্তু বাক্যটিকে আরেকটু সেকুলার বানানোর জন্যে কিংবা সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য বানানোর জন্যে লিখে না – IN CREATOR WE TRUST . আমাদের মত চেতনার বি্রগেইড সেই দেশে থাকলে অবশ্য অবশ্যই খ্রীষ্টান গন্ধযুক্ত GOD বদলিয়ে সার্বজনীন CREATOR বা স্রষ্টায় অনুবাদ করে ছাড়ত । কাজেই এদের জন্যে আফসোস হয় , আমেরিকার মুল্লুকে একজনও শাহরিয়ার কবির নেই , একটা ৭১ টিভি নেই , একজন নবনীতা নেই যিনি বোনের মত মমতা মাখা মুখ নিয়ে শাহরিয়ার কবিরদের অজু , নামাজ নিয়ে উদ্বেগগুলি জাতির সামনে তুলে ধরবেন । ই-তে ইয়াবা লেখা দেখলে এই শাহরিয়ার কবির সাহেব যতটুকু আৎকে উঠতেন, তার চেয়েও বেশী আৎকে উঠেছেন অ তে অজু করে পাক হও লেখা দেখে; মনে হচ্ছে এতে নিখিল বিশ্বই নাপাক হয়ে পড়েছে । তিনি সিস্টার নবনীতার চরম উৎসাহের ( উস্কানী নয় , শাহরিয়ার কবিরদের উস্কানি লাগে না ) মধ্য দিয়ে শাহরিয়ার কবির যে বইটি দেখিয়েছেন, তা জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ডের কোন বই না । কিছু প্রাইভেট স্কুলের একটি বই । যে সব মুসলিম অভিভাবক তাদের সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে চান , সেই সব স্কুলে এই বইটি পড়ানো হয় । কোনও হিন্দু বা খ্রীষ্টান অভিভাবক যদি তাদের সন্তানকে কোন প্রাইভেট স্কুলে বর্ণমালা শিখানোর সময় তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস গেঁথে দিতে চান , তবে শাহরিয়ার কবির কিংবা নবনীতার কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় । শাহরিয়ার কবির এবং নবনীতারা তাদের মতামত সকল অভিভাবকের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।

Posted by: The Bangladesh Chronicle