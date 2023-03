চোরে চোরে ধরাধরি, একি কারখানা!

সিআইডি কর্মকর্তাকে তুলে নিয়ে দেড় কোটি টাকা মুক্তিপণ আদায় ডিবি কর্মকর্তার

দৃকনিউজ Driknews 24 March 2023

অপহরণকারী সিআইডি কর্মকর্তাকে তুলে নিয়ে ১ কোটি ৪২ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় ডিবির! এমন একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তোলপাড় চলছে। কিন্তু বিষয়টা কেবল পুলিশের দুই শাখার কতিপয় অসৎ ব্যক্তির পরস্পরকে ল্যাঙ মারা নয়, এখানে আছে আরো বিশাল অপরাধচক্রের ইঙ্গিত একটি জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর সূত্রে ঘটনার যে বিবরণ এখন পর্যন্ত জানা গিয়েছে সেটা হলো:

ঘটনা ১ ২০২০ সালের ১৯ অক্টোবর বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে দুবাইপ্রবাসী রোমান মিয়াকে কাওলা পদচারী সেতুর কাছে ডিবি পরিচয়ে মাইক্রোবাসে তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে চোখ বেঁধে নির্যাতন করে সাথে থাকা ডলার ও দিরহাম কেড়ে নিয়েছিলেন সিআইডির এএসআই আকসাদুদ জামানের নেতৃত্বে ৯ জন।

ঘটনা ২ এই ডাকাতির ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে এএসআই আকসাদের জড়িত থাকার বিষয়টি উদ্ঘাটন করেন। ডিবির এডিসি কায়সার রিজভী কোরায়শী। তিনি এবার সিআইডি কার্যালয়ে যাওয়ার পথে এএসআই আসাদুদকে মালিবাগ মোড় থেকে আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে আসেন এবং প্রমাণাদি দেখিয়ে ফাঁসিয়ে দেয়ার ভীতি দেখান। বিপদ থেকে বাঁচতে সিআইডির এএসআই আকসাদ ডিবির এডিসি কায়সার রিজভীকে ঘুষ দিতে সম্মত হন।

ঘটনা ৩ এবার ঘটনা নতুন মোড় নেয়। ৮ সেপ্টেম্বর আকসাদদের স্ত্রীর সঙ্গে ডিবি কর্মকর্তা কায়সার রিজভীর ‘মুক্তিপণ’ লেনদেনের টেলিফোন কথোপকথনের অডিও ছড়িয়ে পড়ে। ওই দিন রাতে রংপুরের পীরগঞ্জ থেকে আকসাদুদকে গ্রেপ্তার করে ডিবি, তাঁকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। আকসাদুদ বর্তমানে জামিনে আছেন।

ঘটনা ৪ ডিবির তদন্তে চলতে থাকা অপহরণের মামলায় গ্রেপ্তারকৃত হাসান রাজা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন, যেখানে রোমান মিয়াকে তুলে নিয়ে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় এএসআই আসাদুদ ও জড়িত বলে স্বীকার করেন। ফেঁসে যান আসাদুদ। তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন।

ঘটনা ৫ ঘুষ দিয়েও শেষ পর্যন্ত আদালতে সাক্ষীদের জবানবন্দিতে ফেসে যাওয়া আসাদুদ এবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করেন, বিকাশ প্রতারণা ও মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত তদন্ত করতে গিয়ে তিনি রোমান মিয়ার সন্ধান পান এবং তার সাথে ডিবির এডিসি কায়সার রিজভীর যোগসাজশ রয়েছে বলেই মামলাটি ডিবিতে নেওয়া হয়।

ঘটনা ৬ প্রায় এক বছর তদন্ত শেষে উপসচিব ফৌজিয়া খানমের নেতৃত্বে গঠিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কমিটি ডিবির এডিসি যে সিআইডির এএসআইয়ের কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন প্রবাসীকে অপহরণের ঘটনায় এএসআইয়ের জড়িত থাকার সাক্ষ্য দেখিয়ে, সেই ঘটনার সত্যতা পায় এবং ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। কিন্তু চার মাস পেরিয়ে গেলেও এডিসি কায়সার রিজভী কোরায়শীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সব মিলিয়ে রুদ্ধশ্বাস ও জমজমাট এই কাহিনীটির সারসংক্ষেপ এমন: রিজভী টাকা পাচারকারীদের আশ্রয় দিতেন। তার সম্পর্কে অবগত না থেকে তদন্তসূত্রে আকসাদুদ পাচারকারীদের সন্ধান পান এবং তাদেরকে নির্যাতন করে টাকা হাতিয়ে নেন। রিজভী এবার তদন্ত করে আকসাদুদের সন্ধান পান এবং তাকে তুলে নিয়ে ও ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ঘুষ আদায় করেন। চতুর আকসাদুদ ঘুষ গ্রহণের টাকা লেনদেনের কথোপকথন রেকর্ড করে রাখেন। টাকা পেয়েও রিজভীর তদন্তাধীন মামলায় গ্রেফতারকৃত একজন আকসাদুদের নাম উল্লেখ করেন। এবার আকসাদুদ রিজভীকে ফাঁসাতে গোপনে রেকর্ড করা কথোপকথন ফাঁস করেন। ছোট চাকুরে আকসাদদ ইতিমধ্যে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত হয়েছেন। বড় চাকুরে এডিসি কায়সার রিজভীকে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে বদলি করা হয়েছে।

কিন্তু উপসংহারে আমরা অর্থপাচারকারীদের বিষয়ে আর কোন সংবাদ পাচ্ছি না। তবে পরস্পরকে এইভাবে তুলে নেওয়া বা ফাঁসিয়ে দেয়া, ডাকাতি করা বা ঘুষ আদায় করার এই ক্ষমতা কাঠামোতে সাধারণ নাগরিকদের পরিস্থিতিটি কী, সেটা খানিকটা অনুমান করতে পারছি।

#অপরাধ #মুক্তিপণ #সিআইডি #পুলিশ #ডিবি #অপহরণ #আইনশৃঙ্খলা #বিচারব্যবস্থা #দৃকনিউজ #Driknews #DrikNews (The piece appeared in the Facebook account of DrikNews)