শেখ মুজিবুর রহমান প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন আহমদ ছফা শেখ মুজিবুর রহমান কী ছিলেন? বাঙালি জাতির মুক্তিদাতা বীর? না কি মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে প্রতারণাকারী বাগাড়ম্বর সর্বস্ব ক্ষমতাদর্পী একজন মানুষ? না কি, শেখ মুজিব ইতিহাসের সেসব ঘৃণিত ভিলেনদের একজন, যারা জনগণকে মুক্তি এবং স্বাধীনতার নামে জাগায় বটে, কিন্তু সামনে যাওয়ার নাম করে পেছনের দিকে চালনা করে। #শেখ_মুজিবুর_রহমান #আহমদ_ছফা Facebook: https://www.facebook.com/bengalviewmedia Thanks for Watching our Videos. Please subscribe our channel to motivate us.

