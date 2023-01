American Embassy facebook page 13 January 2023

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ! যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বাংলাদেশে ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল জুড়ে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একসাথে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বাংলাদেশের জাপান দূতাবাস’র সাথে সহ-আয়োজক হিসেবে এ বছরের ইন্দো-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরামের জন্য দুটি প্যানেল আলোচনা আয়োজন করতে পেরে গর্বিত। এ আলোচনায় রাষ্ট্রদূত হাস, রাষ্ট্রদূত আইওয়ামা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ- ইআরডি সচিব শরিফা খানসহ আরো অনেকে অংশ নেন। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের সুফল যেন বিভিন্ন সমাজে ইতিবাচক প্রভাব আনতে পারে সেটা কীভাবে নিশ্চিত করা যায় এবং নারীদের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বড় কর্পোরেশনগুলোর সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে কীভাবে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন উৎসাহিত হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্যানেল আলোচকগণ।

Thanks for tuning in! The United Statesand Japanare committed to working together to foster sustainable and inclusive growth in Bangladeshand across the #IndoPacific. The U.S. Embassy was proud to co-host two panels for this year’s Indo-Pacific Business Forum with the Embassy of Japan in Bangladesh featuring Ambassador Haas, Ambassador Iwama, Economic Relations Division – ERD Secretary Sharifa Khan, and more. Panelists discussed how to ensure infrastructure investment benefits bring positive impact across society, and how connecting major corporations with women-owned businesses can foster women’s economic empowerment.