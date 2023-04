বিদায়ী রাষ্ট্রপতির চিকিৎসার উদ্যেশ্যে সিঙ্গাপুর সফর!

বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদকে বিদায় জানান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন, তিন বাহিনীর প্রধান ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা। ছবি: বাসস

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে রাষ্ট্রপতিকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি বিমান হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করে।

বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ চিকিৎসা করাতে সিঙ্গাপুর সফরে গিয়েছেন। ৯ দিন ব্যাপী সরকারী সফরে সফরসঙ্গী মোট ৬১ জন। এ উপলক্ষে মোট ১০টি জিও হয়েছে, জিও নম্বরগুলি নিচে দেয়া হলো।

সফরসঙ্গী হিসাবে যারা গেছেন তাদের মধ্যে আছেন ১ স্ত্রী, ১ পুত্র, ৩ পুত্রবধু, ৮ নাতি নাতনি, ৪ সচিব (২ সিভিল, ১ মিলিটারি সাথে স্ত্রী-পুত্র, ১ প্রেস), ৩ এডিসি, ৩ ভ্যালেট, ২ এএমএসপি ও এপিএস, চিকিৎসক নার্স ৫ জন, এসএসএফ ১৮ জন, ফরেন অফিসের ৮ জন অফিসার কর্মচারী।

দেশের ডলার সংকট যখন চরমে, মানুষের জন্য খাদ্য জ্বালানি আনতে কষ্ট হচ্ছে, পেমেন্ট দিতে না পারায় চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য খালাস না করেই জাহাজ ফিরে যাচ্ছে, অথচ এত বড় সফর সঙ্গীর বহর নিয়ে এমন সফর কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

যদিও এই মূহুর্তে এমন প্রশ্ন করাও ভয়ঙ্করতম অপরাধ বলেই বিবেচিত হচ্ছে, তারপরও জানাতে ইচ্ছে করছে দেশের স্বার্থ বিচেচনা কি শুধুমাত্র গরীব, মধ্যবিত্ত, কম সুবিধাভোগী সাধারন মানুষের জন্য।

জাতিসংঘ কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিটিং এ কোন কোন দেশের রাষ্ট্রপতিদের ৩থেকে ৫জন সফরসঙ্গী নিয়েও সফর করতে শুনেছি। অথচ বাংলাদেশে এসব অপচয়ের যৌক্তিকতা কতটুকু? আমরা একই সময়ে জেনেছি যে, অর্থাভাবে মায়ানমারে বিশ্বকাপের কোয়ালিফাই রাউন্ডে একটি দল পাঠাতে পারনি বলে সরকারী তরফে উল্লেখ করা হয়েছে!

রাষ্ট্রের অর্থের অপচয়ের হিসাব আজ হোক কিংবা কাল হোক দিতেই হবে, কি হিসাব দিবেন, ভেবে দেখেছেন কি?

সফরসঙ্গীদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:~

১. মিসেস রাশিদা খানম রাষ্ট্রপতির পত্নী

২. রেজোয়ান আহমেদ তৌফিক এমপি, রাষ্ট্রপতির পুত্র

৩. শামসুন্নাহার নেলি রাষ্ট্রপতির পুত্রবধূ

৪. রিফাত তাসনিয়া হামিদ রাষ্ট্রপতির নাতনি

৫. ইউসুফ আব্দুল্লাহ হামিদ জিম, রাষ্ট্রপতির নাতি

৬. মিসেস নুসরাত জাহান রাষ্ট্রপতির পুত্রবধূ

৭. নামিরা হামিদ, রাষ্ট্রপতির নাতনি,

৮. নুসাইবা হামিদ, রাষ্ট্রপতির নাতনি

৯. আনাস আব্দুল্লাহ হামিদ, রাষ্ট্রপতির নাতি

১০. কামরুন নাহার রাষ্ট্রপতির পুত্রবধূ

১১. হামিদ ইব্রাহিম, রাষ্ট্রপতির নাতি

১২. ঈশা আব্দুল্লাহ, রাষ্ট্রপতির নাতি

১৩. লাবিবা জামান রাষ্ট্রপতির নাতনি

১৪. সম্পদ বড়ুয়া- রাষ্ট্রপতির সচিব চুক্তিতে

১৫. মেজর জেনারেল এস এম সালাউদ্দিন এমএসপি

১৬. মিসেস শেখ নাসরিন আহমেদ রাষ্ট্রপতি সামরিক সচিবের পত্নী

১৭. আহনাফ সালাউদ্দিন সামরিক সচিবের পুত্র

১৮. জয়নাল আবেদীন, প্রেস সচিব

১৯. ওয়াহিদুল ইসলাম খান, রাষ্ট্রপতি সচিব সংযুক্ত চুক্তিতে

২০. জুলফিকার আহমেদ আমিন- রাষ্ট্রপতির চিকিৎসক।

২১. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রাজু আহমেদ, সহকারি সামরিক সচিব

২২. মেজর মুহাম্মদ তানজিবুর রহমান প্রধান কম্পট্রোলার,

২৩. মেজর তারিক আজিজ, রাষ্ট্রপতির এডিসি

২৪. লেফটেনেন্ট কমান্ডার আনিসুল ইসলাম খান রোহান, রাষ্ট্রপতির এডিসি

২৫. মিসেস নাহিদ পারভিন, রাষ্ট্রপতি সহকারী একান্ত সচিব

২৬. মোঃ আমিনুল ইসলাম, সহকারী প্রোটোকল অফিসার

২৭. মোঃ মোজাম্মেল হক, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ফটোগ্রাফার

২৮. মেজর মাসুমা আক্তার, সিনিয়র স্টাফ নার্স, বঙ্গভবন

২৯. সার্জেন্ট মোহম্মদ মমিনুল হক, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট

৩০. মোঃ জুয়েল খান, কেয়ারটেকার

৩১. মোঃ আল মাহমুদ, ভ্যালেট

৩২. মোঃ আল আমিন হোসেন, ভ্যালেট

৩৩. মাহমুদুল হাসান, ভ্যালেট

৩৪. লেফটেন্যান্ট কর্নেল একেএম ফয়জুল হক, রাষ্ট্রপতির সহকারী ব্যক্তিগত চিকিৎসক

৩৫. স্কোয়াড্রন লিডার ওয়ালিউল ইসলাম, রাষ্ট্রপতির এডিসি

৩৬. মেজর জেনারেল মোঃ মজিবুর রহমান মহাপরিচালক এসএসএফ

৩৭. ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ খালেদ কামাল, সিও পিজিআর

৩৮. লে. কর্নেল দেওয়ান মঞ্জুরুল হক, পরিচালক এসএসএফ

৩৯. মেজর এস এম সাদনান সৌমিক শুভ, এসএসএফ

৪০. ক্যাপ্টেন মোঃ ফাহমি আদনান আকিল, এসএসএফ

৪১. ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম সোহেল, এসএসএফ

৪২. চৌধুরী নাবিদ রিফাত মঞ্জুর পরিচালক এসএসএফ

৪৩. এম এম শাকিল মুনাব্বির এসএসএফ

৪৪. মেজর মুহাম্মদ শাহিনুর আল সাকিব, এসএসএফ

৪৫. এএসপি মোঃ রাজিব, এসএসএফ

৪৬. এএসপি মোঃ হাসান তারেক, এসএসএফ

৪৭. মেজর মুহাম্মদ জাহেদুর রহমান অয়ন, পিজিআর

৪৮. মেজর মোহাম্মদ ইমরুল ইসলাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৪৯. মেজর আশরাফুল আনাম, এসএসএফ

৫০. ক্যাপ্টেন মোঃ মাহবুবুল আলম খান এসএসএফ

৫১. লেফটেন্যান্ট অনুভা চৌধুরী, এসএসএফ

৫২. ফ্লাইট লে. নাজমুন নাহার, এসএসএফ

৫৩. শেখ আলিফ উদ্দিন, এসএসএফ

৫৪. নাঈম উদ্দিন আহমেদ, রাষ্ট্রচার প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫৫. দত্তশ্রী রাজীব কুমার, সিনিয়র সহকারী সচিব রাষ্ট্রচার সফর-১

৫৬. আবু মোহাম্মদ ফয়সল, সহকারী সচিব (নীতি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

৫৭. রেদওয়ান খান রাজু, প্রটোকল সহকারী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫৮. মোঃ আলমগীর হোসেন, প্রটোকল সহকারী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫৯. মোঃ হাসান আব্দুল্লাহ তৌহিদ, রাষ্ট্রাচার উপপ্রধান সফর

৬০. মোঃ ওয়ারিসুল ইসলাম, সিনিয়র সহকারী সচিব (জাতিসংঘ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৬১. এএনএম আসিক বিল্লাহ, সহকারী সচিব (বহুপাক্ষিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলী) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিচে জিও গুলোর নম্বর উল্লেখ করা হলো:~

GO-369, Foreign visit-Singapore, 21.3.23

GO-379, Foreign visit-Singapore, 25.3.23

GO-363, Foreign visit-Singapore, 21.3.23

GO-362, Foreign visit-Singapore, 21.3.23

GO-361, Foreign visit-Singapore, 21.3.23

GO-300, Foreign visit-Singapore, 15.3.23

GO-299, Foreign visit-Singapore, 15.3.23

GO-298, Foreign visit-Singapore, 15.3.23

GO-297, Foreign visit-Singapore, 15.3.23

GO-296, Foreign visit-Singapore, 15.3.23

The above information was recieved from various sources and authenticity cannot be verified.