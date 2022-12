Dhaka 30 November 2022 From the Facebook account of the American Embassy

বাংলাদেশ পুলিশকে প্রশিক্ষণ সুবিধা অব্যাহত যুক্তরাষ্ট্রের।

এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সন্ত্রাসবিরোধী সহায়তা (Anti terrorism assistance ATA) কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদাহে একটি বহুমুখী কৌশলগত প্রশিক্ষণ স্হাপনা এবং রাজশাহীতে ডিজিটাল সাইবার ল্যাবের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদায় লেস-দ্যান-লিথ্যাল শ্যুটিং হাউসটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নির্মিত এ ধারার প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

যুক্তরাষ্ট্রের ATA গত ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে। বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশালাইজড ইউনিট ক্রাইসিস রেসপন্স টিম (CRT), বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট (BDU), সাইবার ইউনিট ও বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (CAAB)-কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করছে।