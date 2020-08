Netra News

বাংলাদেশের কুখ্যাত এক গ্যাংস্টার তোফায়েল আহমেদ জোসেফ, বর্তমানে ভুয়া নাম-পরিচয় নিয়ে বসবাস করছেন নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টিত ঢাকা সেনানিবাসের ভেতরেই।

Netra News uncovers how the notorious Bangladeshi gangster Tofayel Ahmed Joseph, who was released from prison two years ago after receiving a presidential pardon following an earlier conviction for murder and who is the brother of Bangladesh’s Chief of Army Staff, has falsified documents to obtain a passport and ID documents in a fictitious name.