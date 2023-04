কি এক্টা অবস্হা 

গালীব বিন মোহাম্মদ

গালীব বিন মোহাম্মদ আসলে কোনো লেখক নন; বরং একজন মার্কেটিয়ার । ভালবাসেন প্রাচীন শহর আর সভ্যতা ঘুরে বেড়াতে, নতুন পা-দেয়া শহরের ক্যাফেতে বসে ধোঁয়া-ওঠা কফির কাপে নিতান্তই অচেনা কারও সাথে গল্প জুড়ে দিতে আর মানুষ কেনো কি করে তার পেছনের কারণটা খুঁজে বের করতে । সাথে প্রচন্ড ভালবাসেন নিজের মার্কেটিং প্রফেশনকে । মার্কেটিং এ পড়াশুনা করে কাজ শুরু করেছিলেন বিশ্বখ্যাত নেসলে কোম্পানীতে । সেখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, প্রাণ গ্রুপ, এসিআই হয়ে এখন আছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় দুধের ব্র্যান্ড ‘DANO’র মাদার কোম্পানী ডেনমার্কের ‘আরলা ফুডস্’-এ ‘হেড-অফ-মার্কেটিং’ হিসেবে । বেড়াবার নেশায় কিংবা কাজের প্রয়োজনে প্রচুর দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে হয় তাঁকে। তখন তাঁর ব্যাগে মোবাইল ফোনের চার্জারের সাথে আর কিছু থাকুক না থাকুক, সবসময়ই থাকে কিছু বই, তাঁর অবসরের ঘনিষ্ট সঙ্গী ।

This artcile was reprinted from a personal groupmail. We found it to be intersting and therfore, decided to share with our readers. No permission for re-print was obtained. I am sure, the original writer will not have any objection. If any objection is recieved, we will gladly retract this artcile.

Management TBC